De seneste måneder er det regnet ned over Rusland med sanktioner fra alverdens nationer.

Sanktionerne har rystet den russiske økonomi godt og grundigt, men særligt på ét punkt er det umuligt at kappe forbindelse til Putins land fuldkomment:

Russisk gas og olie.

Her importerer de europæiske nationer nemlig så meget gas og olie fra Rusland, at det er urealistisk med et boykot.

I stedet var den tyske vicekansler og handels- og industriminister, Robert Habeck, i påsken ude med en helt særlig opfordring til befolkningen.

En opfordring, der er til for at ramme Putin.

»Hvis du kan tage toget eller cyklen i påsken, er det godt. Det er godt for din pengepung, og det vil irritere Putin,« sagde han ifølge norske Børsen.

Vladimir Putin Foto: SPUTNIK Vis mere Vladimir Putin Foto: SPUTNIK

Habeck udtalte i den forbindelse, at det kan gøre en forskel, hvis tyskerne sparer ti procent af deres forbrug.

Derfor opfordrede han også de tyske chefer til at lade deres medarbejdere arbejde hjemme én eller to gange om ugen, så man sparer benzin på transporten.

Europa er i høj grad afhængig af energi, der importeres fra Rusland. Omkring 40 procent af EU-landenes gas og 27 procent af olien kommer fra Rusland.

EU vedtog 6. april en femte sanktionspakke, som blandt andet gør det ulovligt at importere kul fra Rusland fra august, men indtil videre er der ingen plan om at stoppe importen af gas og olie.