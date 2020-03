Indenrigsminister bekræfter over for Slesvig-Holstens ministerpræsident, at grænse til Danmark lukkes.

Tyskland lukker sin grænse til Danmark fra klokken 06 mandag morgen.

Det oplyser ministerpræsidenten i Slesvig-Holsten, Daniel Günther, til nyhedsbureauet dpa.

Günther siger, at han har fået det bekræftet under en telefonsamtale med den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer.

Det kom tidligere søndag frem, at den tyske regering vil lukke grænserne til Østrig, Schweiz og Frankrig i et forsøg på at stoppe spredningen af coronavirus.

/ritzau/