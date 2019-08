Tyske myndigheder hentede mandag for første gang børn af tyske Islamisk Stat-krigere ud af Syrien, hvor børnene har siddet i den store al-Hol-lejr, som kontrolleres af kurdiske styrker. Her ses et overbliksfoto af al-Hol-lejren fra 8. august. Delil Souleiman/Ritzau Scanpix