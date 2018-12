Fødes en baby med kønsorganer, der ikke helt matcher han- eller hunkøn, kan den registreres som "diverse".

Den tyske Forbundsdag har fredag godkendt en lov, der tillader en tredje mulighed på fødselsattesten for personer, der ikke tydeligt er han- eller hunkøn.

Således har kansler Angela Merkels koalitionsregering godkendt en ny lovgivning, der tillader interseksuelle nyfødte at blive registreret som "diverse" på fødselsattesten.

Fredagens godkendelse i Forbundsdagen følger en dom fra landets højesteret i november sidste år. Her hed det, at det nuværende regelsæt for civil status er diskriminerende over for interseksuelle personer.

Et individs seksuelle identitet er beskyttet som en grundlæggende rettighed, påpegede domstolen.

Interseksualitet er et bredt begreb, der omfatter personer med eksempelvis kønsorganer eller kromosomer, der ikke passer fuldstændig sammen med en typisk definition af han- eller hunkøn.

Ifølge tal fra FN er mellem 0,05 og 1,7 procent af verdens befolkning interseksuelle - omtrent den samme procentdel som mennesker med rødt hår.

Nogle gange er det tydeligt ved fødslen, andre gange først i puberteten.

Den nye tyske lov gør det også muligt at ændre på en persons køn og navn på et senere tidspunkt i livet. I de fleste tilfælde vil det kræve en lægelig undersøgelse.

En sådan undersøgelse kritiseres dog af sammenslutningen af lesbiske og bøsser i Tyskland, Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD).

Organisationen mener, at en undersøgelse signalerer, at interseksualitet er en abnormalitet. LSVD kræver derfor, at "nedværdigende undersøgelser afskaffes".

Men kristendemokraten Marc Henrichmann fra CDU argumenterer for, at landets officielle civilregister skal være baseret på beviser frem for selvevalueringer. Det siger han til det tyske nyhedsbureau dpa.

Tyskland har siden 2013 tilladt nyfødte med karakteristika af både mand og kvinde at efterlade valget af han- eller hunkøn på fødselsattesten åbent.

/ritzau/AFP