Tyskland letter restriktionerne ved flere af landets grænser. Grænsen til Danmark er dog fortsat lukket.

Efter to måneders nedlukning har Tyskland og Luxembourg åbnet vejgrænsen til hinanden.

Grænseåbningen er trådt i kraft fra midnat natten til lørdag. Dermed er det lovligt at passere grænsen uden at skulle bevise en gyldig grund.

Luxembourgs udenrigsminister, Jean Asselborn, er lettet over åbningen, som, mener han, var "på tide".

Indtil nu har kun "vigtige" rejser været tilladte, inklusive lastbilchauffører, pendlere eller medicinske fagfolk.

Samtidig er nogle af begrænsningerne ved Tysklands grænser til Østrig og Schweiz blevet ophævet.

Det er nu muligt at krydse i begge retninger for at besøge partnere, pårørende eller deltage i vigtige familiebegivenheder.

Hvis alt går vel, planlægger det tyske indenrigsministerium at ophæve alle rejsebegrænsninger mellem Tyskland, Østrig, Schweiz og Frankrig den 15. juni.

Ifølge politiet i den tyske delstat Saarland blev afspærringer ved cirka 35 grænseovergange mellem Tyskland og Frankrig demonteret fredag.

Ved grænsen til Italien forbliver alle indgangsrestriktioner gældende indtil videre.

Den dansk-tyske grænse er fortsat lukket under coronakrisen, men Tyskland har meldt ud, at landet er klar til at åbne grænsen mod Danmark igen.

Tyskland afventer dog fortsat en melding fra statsminister Mette Frederiksen (S), der indtil videre ikke har været klar til at genåbne grænsen.

DSB har under coronakrisen og lukningen af den dansk-tyske grænse stadig krydset grænsen og kørt til Flensburg.

Fra mandag kører DSB igen fra Danmark til Hamburg.

Fredag blev Slovenien det første land i Europa, der genåbnede grænserne.

Italiens regering har natten til lørdag godkendt et dekret, der tillader rejser til og fra udlandet fra 3. juni.

/ritzau/dpa