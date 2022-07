Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tyskland genåbner nu kulkraftværker i landet – selvom det er i strid med landets klimapolitik.

Det skriver norske VG.

Beslutningen er taget på grund af færre gasleverancer til Tyskland som følge af krigen mellem Ukraine og Rusland.

Læg dertil, at Rusland i denne uge foretager vedligeholdelsesarbejde på Nord Stream 1-rørledningen, hvor man frygter, at gassen nu helt slukkes, efter arbejdet er færdiggjort 21. juli.

Tysklands Klima- og Finansminister Robert Habeck kalder situationen for »et mareridt« og indrømmer, at Tyskland er blevet for afhængigt af russisk gas.

»Alt er muligt. Alt skal ske. Vi må forberede os på det værste,« sagde klimaministeren tidligere på ugen til tysk radio.

60 procent af Tysklands gasforbrug dækkes sædvanligvis af russisk gas.

Klimaminister Haback understreger, at den øgede brug af kul blot skal være midlertidig, og at planen fortsat er at producere vedvarende energi på sigt.

Tyskland har nemlig et erklæret mål om at have udfaset kulkraft inden år 2030.

Dog er man nødt til at sikre tilstrækkelig med energi til den kommende vinter.

Jakob M. Godzimirski, der forsker i Rusland ved norsk udenrigspolitisk institut, siger til VG, at Rusland kan få store problemer, hvis eksporten af russisk gas forsvinder:

»Det handler også om det faktum, at energi og gas er en slags rygrad for russisk økonomi,« siger han til mediet.