Tyskland vil være klimaneutralt fem år tidligere end planlagt, lyder det fra forbundsregering efter dom.

Den tyske finansminister, Olaf Scholz, siger, at Tyskland vil være klimaneutralt inden 2045. Det er fem år hurtigere end tidligere planlagt. Scholz fremlagde planen onsdag sammen med miljøminister Svenja Schulze.

- Forbundsregeringen venter, at den inden 2030 vil reducere udslippet af drivhusgasser med 65 procent fra 1990-niveauet og med 88 procent inden 2040, siger ministeren ifølge AFP.

Beslutningen træffes på baggrund af en afgørelse fra forfatningsdomstolen, som i sidste uge fandt, at de fastsatte mål for reduktion af drivhusgasser ikke havde tilstrækkeligt klare tidsfrister efter 2030.

Domstolen har sagt, at vi ikke kan have frihed kun for den generation, som lever i dag. Vi må også tænke på fremtidige generationer. Vi må gøre mere for at bekæmpe klimaændringer og reducere belastningen for kommende generationer, hedder det i en erklæring fra forbundskansler Angela Merkel, som kalder afgørelsen fra forfatningsdomstolen for "et nyt juridisk perspektiv".

Ved at tilstræbe klimaneutralitet i 2045 lægger Tyskland sig foran EU. Unionens mål er neutralitet inden 2050.

/ritzau/dpa