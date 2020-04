Tyskland lukkede sine grænser til flere lande i marts, da coronavirusset brød ud i Europa.

Siden 15. marts har Tyskland holdt grænserne lukket for rejsende, der kommer fra Danmark, Østrig, Frankrig, Luxembourg og Schweiz, hvis de ikke er tyske statsborgere, bor i Tyskland eller har brug for at komme igennem landet for at komme hjem.

Lukningen bliver nu forlænget med 20 dage, så grænserne først åbner igen 3. maj. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Tysklands grænse til Belgien og Holland er undtaget, men overvåges mere end sædvanligt.

Danmark har holdt grænsen til Tyskland lukket siden 14. marts. Kun danskere kan komme ind i landet, ligesom udlændinge med et såkaldt anerkendelsesværdigt formål får lov at komme ind.

Onsdag har Tyskland også meddelt, at flere af landets skoler åbner igen 4. maj, efter at landet har været lukket grundet coronavirussets udbrud.

Tyskland begynder blandt andet med at sende elever, der bliver studenter i år, tilbage i skole.

Også butikker med et areal på op til 800 kvadratmeter kan genåbne fra mandag, skriver Reuters. Store sportsbegivenheder er udelukket frem til 31. august.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, takker onsdag aften borgerne for at have overholdt landets retningslinjer. Samtidig siger hun, at de tyske hospitaler ikke er overbebyrdede.

Merkel anbefaler desuden borgerne, at de bruger ansigtsmasker i butikker og i offentlig transport.

Tyskland, der har cirka 83,7 millioner indbyggere, har langt fra været så hårdt ramt som andre af Europas store lande som Italien, Spanien og Frankrig.

Der er meldt om 3528 døde i Tyskland ifølge Johns Hopkins University. 132.553 personer i landet er registreret smittet.

I Italien har 21.067 borgere mistet livet, mens 162.488 er registreret smittet.

/ritzau/