Pandemier anerkender ikke helligdage, siger Merkel til de tyskere, der ikke kan markere påsken med familien.

Tyskland forlænger forsamlingsforbud, regler om at holde afstand og andre strenge coronatiltag frem til 19. april.

Det meddeler forbundskansler Angela Merkel onsdag.

- Restriktionerne gælder til og med 19. april. Vi vil vurdere situationen igen tirsdag efter påske, siger Merkel.

Den 22. marts beordrede de tyske myndigheder restauranter, skoler, legepladser og meget andet lukket frem til 5. april. Samtidig forbød de flere end to mennesker at samles.

Reglerne blev indført i et forsøg på at begrænse smitten med coronavirus.

Onsdag er restriktionerne forlænget med to uger.

Enkelte delstater såsom Bayern har allerede selv forlænget reglerne, og andre vil følge efter med meldingen fra Merkel.

Kansleren beklager, at forlængelsen på to uger betyder, at familier kan blive nødt til at tilbringe påsken hver for sig.

- Pandemier anerkender ikke helligdage, siger hun.

Der har lydt opfordringer til regeringen om at slække på de stramme regler, der er indført. Men i en podcast, der blev udsendt i weekenden, opfordrer Merkel sine landsmænd til fortsat at have tålmodighed.

- Det er alt for tidligt at tænke på at løsne op for restriktionerne, siger hun onsdag.

- Det vil blive meget værre, hvis vi gør det for tidligt, og vi er stadig meget langt fra det, vi bliver nødt til at opnå.

Antallet af smittetilfælde er stadig markant stigende i Tyskland, påpeger Merkel.

De seneste tal fra det tyske Robert Koch Institut (RKI) viser, at Tyskland har 67.366 bekræftede tilfælde af coronasmitte. Omkring 5000 af dem er bekræftet smittet inden for det seneste døgn.

821 mennesker er døde i Tyskland som følge af coronasmitten, viser tal fra det amerikanske Johns Hopkins University.

Merkel siger, at den næste vurdering af situationen vil afhænge af anbefalingerne fra RKI.

