Danmarks Naturfredningsforening mener, at Danmark bør følge Tyskland og Østrig og forbyde brug af glyfosat.

Tyskland vil forbyde brugen af sprøjtemidlet glyfosat fra slutningen af 2023 og indføre restriktioner i brugen af midlet indtil da.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, efter at Østrig tidligere på året besluttede at forbyde glyfosat, som blandt andet sælges under varemærket Roundup.

Glyfosat er under mistanke for at være kræftfremkaldende, ligesom det også har fået skyld for at være farlig for bier.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at den danske regering bør følge trop.

- Vi bør følge efter Tyskland og forbyde brugen af glyfosat fra 2023. Så har landbruget mulighed for at omstille sig indtil da, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i naturfredningsforeningen.

EU valgte i slutningen af 2017 at forlænge godkendelsen af glyfosat i fem år frem til december 2022.

Det skete, efter at EU-Kommissionen måtte droppe planer om at få forlænget godkendelsen i først 15 år og efterfølgende ti år, fordi lande som Frankrig, Tyskland, Italien og Sverige ikke ville være med.

Selv om EU-tilladelsen således udløber i slutningen af 2022, bør Danmark følge trop med et forbud, lyder det fra Maria Reumert Gjerding.

- Man kan jo aldrig vide, om EU forlænger godkendelsen. Derfor er det et vigtigt signal at sende fra medlemslandene, at vi indfører et forbud, når EU's godkendelse udløber, siger hun.

Glyfosat er udviklet af den amerikanske kemi- og medicinalvirksomhed Monsanto.

Det tyske selskab Bayer, der købte Monsanto sidste år, har afvist, at glyfosat udgør en helbredsrisiko for mennesker.

