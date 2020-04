Israel og USA har lagt pres på Tyskland for at få stor libanesisk aktør erklæret forbudt.

Regeringen i Berlin forbyder alle Hizbollah-aktiviteter i Tyskland og betegner den libanesiske gruppe som en terrororganisation.

Det oplyser det tyske indenrigsministerium.

Tysk politi gennemførte tidligt torsdag morgen razziaer mod shiamuslimske moskéer i Berlin, Dortmund, Münster og Bremen.

Hizbollah er en shiamuslimsk organisation med tætte forbindelser til Iran. Det er den største politiske bevægelse i Libanon og en afgørende aktør i den libanesiske regering.

Israel og USA har lagt pres på regeringen i Berlin for at få den til at forbyde Hizbollah. Tyskland har tidligere skelnet mellem den politiske og den militære gren af Hizbollah.

Hvad angår den militære gren, så har den i Syrien kæmpet sammen med præsident Bashar al-Assads hær.

Israels regering kalder det tyske forbud for "et vigtigt skridt i den globale kamp mod terrorisme".

- Jeg opfordrer alle europæiske lande og EU til at gøre det samme, siger udenrigsminister Israel Katz.

/ritzau/dpa