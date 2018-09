Mindst otte personer er blevet kvæstet ved en eksplosion og en brand i et raffinaderi nær Ingolstadt i det sydlige Tyskland, oplyser tysk politi til AFP.

Et stort antal brandfolk og politibetjente hjælper til med slukningsarbejdet, oplyser en talsmand for politiet i Oberbayern Nord.

Op mod 2000 mennesker er blevet evakueret.

- Der er tale om en storbrand i Vohburg an der Donau øst for storbyen Ingolstadt i Bayern. Det er uklart om et gasværk i området er berørt af branden, siger talsmanden.

Optagelser af branden, der er lagt ud på internettet, viser store flammer.

Ifølge lokale medier hørtes en kraftig eksplosion klokken 5.30 lørdag morgen.

