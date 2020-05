Tyske grænser genåbner delvist til flere nabolande. Tyskland er også villig til at genåbne grænse mod Danmark.

Tyskland er villig til at genåbne sin grænse til Danmark efter to måneders nedlukning på grund af coronakrisen.

Det siger den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, onsdag formiddag.

På et pressemøde tilføjer Seehofer dog, at det først kan ske, når der er indgået en aftale med den danske regering. Han siger, at Danmark har givet udtryk for, at en åbning skal ske i fællesskab med de andre nordiske lande.

Tyskland vil lave en aftale om grænseåbning, "så snart den danske regering har afsluttet sin løbende konsultation med nabolandene", siger Seehofer.

Tyskland har allerede lavet aftaler med Frankrig, Schweiz og Østrig om en delvis genåbning af grænserne fra 15. maj, siger Seehofer.

På pressemødet onsdag siger indenrigsministeren desuden, at Tyskland ønsker fri rejse mellem alle EU-lande fra 15. juni.

Tyskland lukkede grænserne til sine nabolande den 16. marts for at begrænse spredningen af coronavirus.

I Danmark har grænsen været lukket for alle uden et "anerkendelsesværdigt formål" siden den 14. marts. Her blev rejsevejledninger også skærpet.

Den danske regering og resten af Folketingets partier har i forbindelse med genåbningen af Danmark aftalt, at der senest 1. juni skal være klarhed over, hvad der skal ske med den skærpede kontrol ved de danske grænser.

Mange partier - herunder De Radikale - ønsker dog en genåbning allerede nu.

- Når der står senest 1. juni, så kan det jo ligeså godt være i morgen eller næste uge.

- Og derfor lægger aftalen jo også op til, at vi fortsat kan presse på for, at det sker inden 1. juni, så det ikke bare bliver en sovepude, sagde De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, i weekenden.

/ritzau/Reuters