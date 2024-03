Både lufthavnsansatte og togførere i Tyskland strejker torsdag. Tog mellem København og Hamburg ventes aflyst.

Strejkende medarbejdere har forladt de tyske togstationer og lufthavne i stilhed torsdag, mens millioner af menneskers rejseplaner svæver i det uvisse.

Store dele af Tysklands langdistance- og regionaltogsnetværk står stille, fordi togførerne natten til torsdag påbegyndte en 35 timer lang strejke grundet løn.

Togstrejken falder sammen med starten på en to dage lang strejke blandt Lufthansas lufthavnspersonale. Strejken betyder, at det tyske luftfartsselskab kommer til at gennemføre mellem 10 og 20 procent af de planlagte flyvninger.

Det statsejede jernbaneselskab Deutsche Bahn advarer om, at togstrejken kommer til at få "omfattende indflydelse" på dets aktivitet. Blot en femtedel af langdistancetogene kommer til at køre torsdag og fredag.

Danske DSB forventer, at alle EuroCity-tog mellem København H og Hamburgs hovedbanegård aflyses mellem torsdag klokken 02.00 og fredag klokken 13.00.

Hvorvidt de tyske regionaltog kører, kommer an på, hvilken del af landet man befinder sig i.

En strejke blandt de ansatte i fragtsektoren begyndte desuden onsdag aften.

Denne strejke er den femte i den månedlange uenighed om løb mellem de tyske togføreres fagforening, GDL, og Deutsche Bahn.

Fagforeningen afbrød den seneste runde af forhandlinger sidste torsdag efter fire uger med møder bag lukkede døre med eksterne mæglere.

Det primære stridspunkt i forhandlingerne er GDL's krav om en reduktion i antallet af ugentlige arbejdstimer fra 35 til 38 uden ændringer i lønnen.

Kontraktforhandlinger, der er faldet på samme tid, har betydet, at Tyskland i månedsvis har været ramt af strejker. De har ramt alt fra lokalbusser, sporvogne og metroer til højhastighedstog og landets største lufthavne.

I Lufthansa repræsenterer fagforeningen Verdi omkring 25.000 lufthavnsansatte, der kræver en lønstigning på 12,5 procent.

Torsdag morgen og formiddag er fly fra København til både München, Hamburg og Frankfurt aflyst.

