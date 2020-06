Koncentrationslejr skal bevares, så besøgende stadig kan blive mindet om historien, mener tysk minister.

Tyskland har forpligtelse til, at hændelserne fra Anden Verdenskrig bliver husket.

Derfor har landet valgt at fordoble sit bidrag til en fond, som har til formål at bevare koncentrationslejren Auschwitz.

Det oplyser udenrigsminister Heiko Maas tirsdag.

Bidraget er på 120 millioner euro. Det svarer til knap 900 millioner kroner.

Koncentrationslejren ligger cirka 60 kilometer vest for den polske storby Krakow.

I den dræbte nazifolk 1,1 millioner mennesker under Anden Verdenskrig, heriblandt en million europæiske jøder.

For over ti år siden begyndte Polen at søge bidrag til at etablere en permanent fond til at bevare koncentrationslejren, som hvert år bliver besøgt af mere end to millioner mennesker.

Heiko Maas siger i en erklæring, at Tyskland har et "ansvar" for, at hændelserne ikke bliver glemt. Derfor vil landet fortsætte med at bidrage til bevaringsarbejdet.

- Vi vil støtte dette arbejde og bevare minderne, fordi det tyske ansvar for Holocaust aldrig vil høre op, tilføjer Maas.

Da koncentrationslejren Auschwitz i det tyskbesatte Polen blev befriet i januar 1945 af russerne, begyndte det for alvor at gå op for verden, at nazisterne havde begået massedrab på jøder.

Seks millioner jøder blev dræbt af nazisterne, der var ved magten i Tyskland fra 1933 til 1945.

Og koncentrationslejren Auschwitz er altså blevet et symbol på Holocaust.

Tyskland invaderede Polen i 1939 og lavede den tidligere kaserne i Auschwitz om til en koncentrationslejr.

Tyskland bragte jøder fra Polen og andre europæiske lande til Auschwitz. En del blev tvangsarbejdere, mange andre blev dræbt.

Senere blev Birkenau bygget i tilknytning til Auschwitz. Birkenau var en regulær dødslejr, hvor mennesker blev gasset ihjel.

Den sovjetiske hær befriede Auschwitz-Birkenau den 27. januar 1945. Og denne dato er nu international holocaustdag.

