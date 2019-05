Dokument fra Tysklands regering viser, at landet sidste år brugte rekordmange milliarder på flygtningeindsats.

Tyskland brugte i alt 23 milliarder euro - svarende til godt 170 milliarder kroner - på landets flygtningeindsats i 2018.

Det viser et regeringsdokument, som nyhedsbureauet Reuters mandag har fået adgang til. Beløbet dækker både over udgifter til integration i Tyskland og udgifter til at bekæmpe årsagerne til migration i andre lande.

Beløbet er det højeste nogensinde og en stigning på næsten 11 procent fra 20,8 milliarder i 2017. Det fremgår af dokumentet fra Tysklands finansministerium.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, har ofte forsvaret sin beslutning om i 2015 at åbne de tyske grænser for hundredtusindvis af flygtninge.

Siden da har hun lovet at forebygge lignende flygtningesituationer ved at hjælpe i nærområder i konfliktramte lande.

/ritzau/Reuters