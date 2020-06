Tyske anklagere mener, at ledere i Moskva gav ordre til drab i park i Berlin. Rusland afviser blankt.

Tyske anklagere beskylder Rusland for at have beordret et drab på en georgisk mand i en central park i Berlin.

Ifølge anklagerne fik den mand, der er mistænkt for at have begået drabet som lejemorder, sine ordrer fra Moskva. Sagen vækker mindelser om giftdrabet på den russiske agent Sergej Skripal i Storbritannien i 2018.

- Den anklagede tog mod ordrer fra statslige myndigheder om at dræbe. Han håbede på enten en økonomisk belønning eller var motiveret til at dræbe en politisk modstander, som tidligere havde deltaget i konflikter med Rusland, hedder det.

Anklagemyndigheden siger, at den har tilstrækkeligt med bevismateriale til at føre sag mod manden, der kaldes "Vadim K."

Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, kalder drabet for "en overordentlig kritisk episode." Den russiske ambassadør har været kaldt til det tyske udenrigsministerium. Fra tysk side overvejes nye sanktioner mod Rusland.

Sagen har tidligere ført til udvisning af to russiske diplomater fra Tyskland, hvilket blev gengældt med udvisning af to tyske diplomater fra Rusland.

Tyskland har udvist de to russiske diplomater, fordi anklagemyndigheden er utilfreds med, at Rusland ikke er mere hjælpsom i efterforskningen af drabet på georgieren Zelimkhan Khangoshvili.

Han blev dræbt 23. august sidste år i parken Kleinen Tiergarten i bydelen Moabit i Berlin.

Rusland har blankt afvist at have noget med drabet at gøre.

Den dræbte georgier menes ifølge det tyske nyhedsbureau dpa at have kæmpet på tjetjensk side i kampe mod de russiske myndigheder.

En mand er anholdt i sagen. Ifølge tysk presse rejste den 49-årige mistænkte ind i EU under navnet Vadim Sokolov. Der skal dog være tale om en falsk identitet.

Manden er desuden mistænkt for at have været involveret i drabet på en russisk forretningsmand i 2013.

Efter drabet i august sidste år fandt politiet den formodede gerningsmands cykel i floden Spree. Det var også her, at gerningsvåbnet blev fundet.

/ritzau/Reuters