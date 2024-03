I et lydklip, der blev lækket på sociale medier, høres officerer fra den tyske hær diskutere angreb på Krim.

Tysklands forsvarsministerium bekræfter, at en hemmelig samtale mellem officerer fra det tyske luftvåben er blevet optaget og lækket på nettet.

I et lydklip hører man officererne drøfte fortrolige detaljer om krigen i Ukraine. Blandt andet bliver der talt om et muligt angreb mod den bro, der forbinder Rusland og Krim-halvøen.

- Ifølge vores vurderinger blev en samtale i en division af luftvåbnet opsnappet, siger en talskvinde for det tyske forsvarsministerium lørdag.

- Vi er på nuværende tidspunkt ikke i stand til at sige med sikkerhed, om der er foretaget ændringer i den optagede eller transskriberede version, der cirkulerer på sociale medier, siger hun ifølge nyhedsbureauet AFP.

Margarita Simonjan, som er chef for den russiske statsfinansierede tv-station RT, offentliggjorde fredag en 38 minutter lang lydoptagelse.

I klippet kan man høre diskussioner om muligheden for, at ukrainske styrker kan bruge tyskproducerede Taurus-missiler.

I klippet diskuteres også muligheden for at affyre missiler mod mål som en bro, som forbinder det russiske fastland med Krim.

Krim blev annekteret af Rusland i 2014.

Desuden kommer snakken også omkring brugen af missiler leveret til Kyiv af Frankrig og Storbritannien.

Klippet skal være optaget 19. februar.

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, sagde tidligere lørdag under et besøg i Rom, at sagen omgående ville blive gransket.

- Det, der bliver rapporteret, er meget alvorligt og det er derfor, at det nu bliver undersøgt meget omhyggeligt, meget intensivt og meget hurtigt, siger Scholz.

Ukraine har længe ønsket at få Taurus-missiler af Tyskland, men det har Olaf Scholz afvist. Han er bekymret for, at det vil føre til en eskalation af konflikten.

Talskvinde for det russiske udenrigsministerium Marija Zakharova kræver, at Tyskland "omgående" giver en forklaring på diskussionen på lydoptagelsen.

- Forsøg på at undgå at besvare spørgsmål vil blive betragtet som en indrømmelse af skyld, siger hun.

Ifølge den tyske avis Der Spiegel blev videokonferencen ikke holdt på hærens interne netværk men på WebEx' platform.

Roderich Kiesewetter fra det konservative parti i Tyskland, CDU, advarer om, at flere optagelser kan blive lækket.

- En række andre samtaler vil helt sikkert været blevet opsnappet og kan blive lækket på et senere tidspunkt til fordel for Rusland, siger han til den tyske tv-station ZDF.

/ritzau/AFP