200 raske tyskere mellem 18 og 55 år er med i forsøg med en mulig vaccine.

Tysklands vaccineinstitut har fået tilladelse til at teste en mulig vaccine mod coronavirus på mennesker.

Det oplyser den tyske tilsynsmyndighed i en pressemeddelelse onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der er tale om den fjerde mulige vaccine mod coronavirus i verden, der er blevet godkendt til test på mennesker.

Godkendelsen er "resultat af en grundig vurdering af de potentielle risici og fordele ved den mulige vaccine", lyder det i meddelelsen ifølge AFP.

Til en start skal 200 raske personer mellem 18 og 55 år modtage forskellige versioner af vaccinen.

Senere i processen skal også personer i særlige risikogrupper teste vaccinen.

Vaccinen er udviklet af biotech-virksomheden BioNTech i samarbejde med den amerikanske medicinalvirksomhed Pfizer.

Der er også planer om, at den mulige vaccine skal testes i USA, men det er endnu ikke blevet godkendt.

Tirsdag oplyste Storbritanniens sundhedsminister, Matt Hancock, at forskere på Oxford University i denne uge indleder test af en mulig coronavaccine på mennesker.

Her vil man i første omgang afprøve vaccinen på 500 frivillige forsøgspersoner. Viser det sig at være en succes, vil man udvide antallet af forsøgspersoner.

I forbindelse med nyheden om den mulige britiske vaccine sagde Lars Østergaard, der er ledende overlæge på Skejby Hospital og professor på Aarhus Universitet, at vi ikke skal glæde os for tidligt.

Han understregede dog det positive i, at der allerede er gang i forsøg rundt om i verden.

- Man kan ikke regne med, at det nødvendigvis er den her vaccine, der skal redde os. Den er en af mange, der afprøves rundt omkring i verden, sagde han tirsdag.

- Men jeg synes, at det er fantastisk, at vi på så kort tid efter at have lært virusset at kende kan lave vaccineforsøg på mennesker. Der er gang i mange ting derude, og det er lovende for fremtiden.

/ritzau/