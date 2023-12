I forbindelse med torsdagens tre danske terroranholdelser er også yderligere fire mænd blevet anholdt andre steder i Europa.

De anholdte i Tyskland og Holland er angiveligt anholdt på mistanke om at ville smugle våben til et lager nær Berlin for at være klar til at angribe jødiske institutioner i Europa.

Angiveligt modtog de allerede tidligere i år flere gange ordrer fra Hamasledelsen i Libanon om at hente våben fra et nedgravet skjulested i Europa og samle dem i et lager i den tyske hovedstad.

De fire formodede medlemmer af terrororganisationen Hamas er anholdt, bekræfter den tyske statsanklager ifølge Reuters. Tre er anholdt i Tyskland, en i Holland.

De mistænkes for at have planlagt at smugle våben til Berlin for at gennemføre angreb mod jødiske steder i Europa, lyder det i en meddelelse fra statsanklageren.

»Efter Hamas' forfærdelige angreb mod den israelske befolkning, er angreb mod jøder i jødiske institutioner også øget i vores land i de seneste uger,« siger Tysklands justitsminister, Marco Buschmann, i en udtalelse om anholdelserne.

»Vi må derfor gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at jøder i vores land ikke behøver at frygte for deres sikkerhed igen,« siger han.

Kort inden, at oplysningen kom fra Tyskland torsdag eftermiddag, meddelte den israelske premierminister Benjamin Netanyahus kontor, at flere personer, der »opererer på vegne af« Hamas, er indblandet i de terrorplaner, der først blev afsløret i Danmark.

Ifølge den tyske avis Bild er tre Hamas-medlemmer blevet arresteret i Berlin.

Der er angiveligt tale om to personer født i Libanon og en egyptisk mand.

De tre anholdte i Berlin er mistænkt for at ville arrangere et våbenlager og have det klar til angreb på jødiske institutioner. Mindst ét af målene skulle ifølge tysk presse være i Tyskland.

Ifølge det tyske medie Der Spiegel er den den tyske anklagemyndigheds opfattelse, at de formodede Hamas-medlemmer flere gange i oktober begav sig ud fra Berlin for at lede efter de nedgravede våben - men tilsyneladende ikke havde held til at finde dem.

Derfor er der ifølge mediet ikke fundet våben under torsdagens ransagninger i Berlin.

De tre arresterede i Tyskland skal efter planen stilles for en dommer ved retsmøder fredag.

Her vil den føderale anklagemyndighed i Karlsruhe vil kræve dem fængslet for at være medlemmer af den palæstinensiske terrororganisation Hamas med planer om at begå terrorangreb på jødiske mål i Europa.

Mændene skal have haft tætte bånd til den militære fløj i Hamas - kendt som Qassam-brigaderne.

Torsdagens anholdelser vækker ifølge Der Spiegel stor bekymring i sikkerhedskredse.

Indtil nu er Europa primært blevet set som et "tilbagetrækningsområde" for Hamas. Men hvis terrororganisationen kan have skjult våbenlagre her til angreb inden for Europa, kan det tyde på, at man er slået ind på en ny strategi.

Den anholdte i Holland er en 57-årig mand med hollandsk statsborgerskab, der tidligt torsdag blev anholdt i den hollandske havneby Rotterdam.

Det skete ifølge hollandske myndigheder på en officiel begæring fra Tyskland i forbindelse med en efterforskninger, der var koordineret med PET i Danmark.