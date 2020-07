Tysk udenrigsminister vil se fremskridt i løsning af konflikt med Ukraine, før Rusland kan komme ind i G7.

Tyskland afviser et forslag fra USA's præsident, Donald Trump, om igen at lukke Rusland ind i G7, der omfatter syv af verdens mest dominerende økonomier.

Det siger Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, til avisen Rheinische Post mandag, skriver Reuters.

Rusland blev som følge af annekteringen af den ukrainske halvø Krim i 2014 ekskluderet fra G7, der foruden USA og Tyskland består af Storbritannien, Frankrig, Japan, Italien og Canada.

Donald Trump nævnte i juni muligheden for igen at få Rusland med i kredsen.

Men det kan ifølge Heiko Maas ikke komme på tale, så længe der ikke bliver gjort reelle fremskridt med hensyn til at løse både konflikten om Krim samt den militære konflikt i det østlige Ukraine mellem prorussiske separatister og Ukraine.

Heiko Maas siger i interviewet, at Rusland selv kan yde det største bidrag til en genoptagelse i G7 ved at arbejde for en fredelig løsning på konflikten med Ukraine.

Tyskland har indtaget en mæglerrolle i konflikten mellem Rusland og Ukraine.

- Rusland må også selv bidrage, men det går meget langsomt, siger Heiko Maas.

Midnat mellem søndag og mandag er en våbenhvile i Østukraine trådt i kraft efter en aftale sidste uge.

/ritzau/Reuters