Ministerpræsidenten i Slesvig-Holsten har fået den tyske indenrigsminister til at åbne grænsen mod Danmark.

I øjeblikket har både Danmark og Tyskland lukket grænsen, imens coronavirusset hærger, men Tyskland ser nu ud til at være klar til at åbne igen.

Slesvig-Holstens ministerpræsident, Daniel Günther, har således overtalt den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer (CSU), til trinvis at åbne for indrejse fra Danmark til Tyskland fra den 15. maj.

Det skriver Flensborg Avis, efter at have talt med Daniel Günthers pressechef.

Pressetalsmanden kan ikke oplyse, hvordan det fra den 15. maj igen bliver muligt at rejse fra Danmark til Tyskland, skriver Flensborg Avis.

Planen bliver præsenteret en af de kommende dage. Herefter skal omfanget af den tyske grænseåbning forhandles.

Forhandlingerne ventes at blive taget op igen på onsdag, når Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, mødes med de 16 tyske delstaters regeringschefer.

Ifølge Flensborg Avis tog Daniel Günther initiativ til genåbningen, efter at det danske mindretalsparti i Sydslesvig, SSW, i sidste uge lagde pres på delstatsregeringen i Kiel om at tage genåbningen op med forbundsmyndigheder i Berlin, som grænsekontrollen hører under.

Statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede Danmarks grænser til Tyskland 14. marts under coronaudbruddet, og Tyskland fulgte trop 15. marts ved at lukke grænsen den anden vej.

Siden har Danmark åbnet for indrejse for faste partnere til bosiddende i landet.

I sidste uge lød der et opråb fra flere af landets borgmestre, der ønsker at få den danske grænse til Tyskland åbnet.

Det er blandt andet fordi, at mange tyskere forventer at tage på ferie i Danmark til sommer, og flere kommuner vil således gå glip af indtægter.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) sagde til Politiken 28. april, at han godt forstår problematikken, men han har endnu intet svar.

- Det kan let blive et underligt løb om at leje sommerhuse. Men vi er nødt til at vente til 10. maj, før de næste initiativer til den her gradvise, forsigtige åbning bliver meldt ud.

- Vi træder forsigtigt, fordi vi bliver nødt til at se resultatet af de åbninger, der er sket, sagde Hækkerup til Politiken.

De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, sagde i sidste uge til Ritzau, at der ikke længere er noget grundlag for at holde grænsen lukket.

De Radikale kræver derfor en ny vurdering af situationen fra regeringen.

