Det har formentlig vakt begejstring i Tyskland, at de henover påsken må tage på solferie i Spanien. Men hos spanierne er humøret stik modsat.

For mens tusindvis af tyskere planlægger påskeferie på den spanske ferieø Mallorca, må spanske statsborgere ikke gøre det samme.

Henover påsken er det nemlig forbudt for spaniere at færdes mellem spanske regioner. Men reglerne er helt hen i vejret, mener flere spanske statsborgere. Det skriver Reuters.

»Det er helt urimeligt, at vi, i Spanien, ikke kan rejse mellem regioner, men udlændinge kan komme ind... og sprede sygdom,« siger Emilio Rivas fra Madrid.

Tyske statsborgere ankommer til Mallorca. Foto: ENRIQUE CALVO

Spanien har valgt at indføre begrænsninger mellem regionerne for at undgå en markant smittestigning – som man så henover julen.

I samme periode har Tyskland åbnet for, at tyskere kan rejse til Mallorca, Ibiza og dele af fastlandet. Baggrunden er faldende smittetal, så de spanske rejsemål længere anses for risikable.

Det er altså ikke som i Danmark, hvor vores grænser er lukket for ferieophold.

Men selvom det ikke er ulovligt for tyskere at indtage dele af Spanien, er den tyske regering kommet med en opfordring om at overveje situationen nøje.

Spaniens grænser er ikke lukket for udenlændinge. Her ses tyske turister på Mallorca. Foto: ENRIQUE CALVO

»Vi opfordrer alle til at afstå fra rejser, som ikke er absolut nødvendige,« siger regeringens talsmand Steffen Seibert ifølge det tyske nyhedsbureau dpa, efter tusindvis af tyskere har booket flybilletter til Mallorca i påsken.

Den tyske regering har også givet tilladelse til at rejse til Nordjylland på grund af stabile smittetal. Men det er endnu for tidligt, mener statsminister Mette Frederiksen (S).

»Jeg forstår godt, at tyskerne gerne vil til Nordjylland og holde ferie, det vil jeg også gerne, men det er en postgang for tidligt. Det seneste, jeg har hørt fra Tyskland, er, at man er på vej ind i en tredje bølge.«

»Vi er ikke i en situation i Europa, hvor vi har vaccineret nok til, at vi kan lave den helt store genåbning hverken af vores samfund og vores grænser, men vi skal derhen,« siger hun.

For at rejse ind i Danmark skal man i øjeblikket have et anerkendelsesværdigt formål. Det kan være i form af eksempelvis arbejde, ægtefælle eller børn i Danmark.