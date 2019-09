Ligestilling i fordelingen af topposter følges op af en EU-Kommission med lige mange mænd og kvinder.

Ursula von der Leyen ser ud til at lykkes med det, som ingen før hende har kunnet klare som kommende formand for EU-Kommissionen.

Hun præsenterer tirsdag 13 kvinder og 14 mænd på det hold, som fra 1. november skal udgøre kommissærkollegiet fra 2019 til 2024.

Kvinder har været underrepræsenteret i forskellig grad i alle tidligere udgaver af EU-Kommissionen.

Dermed rykker det for ligestillingen i EU-systemet i 2019.

I juli, da EU's stats- og regeringschefer fordelte topposter, endte det ligeledes med en kønsbalance, da Ursula von der Leyen blev udpeget som kommissionsformand og Christine Lagarde som chef for ECB.

For Danmark er der genvalg til konkurrencekommissær Margrethe Vestager, som var en af to, der blev udset en særlig position som første næstformand af EU's stats- og regeringschefer på et topmøde i juli.

Den anden første næstformand er Frans Timmermans, som aktuelt har samme position i Jean-Claude Junckers kommissærkollegium.

Vestager får dog ifølge lækkede oplysninger - og flere kilder i EU-Kommissionen - en anden rolle. Hun er, vil et lækket dokument vide, udset en rolle som chef for det digitale område.

Det digitale får en mere central placering i den næste EU-Kommissions arbejde. Det har Ursula von der Leyen annonceret.

Området er sammen med blandt andet klima et af seks, som kommissionen vil have særligt fokus på. Timmermans skal ifølge rygterne være kommissær for klima.

Listen med de 26 kommissærkandidater, hvis porteføljer Ursula von der Leyen tirsdag vil løfte sløret for, skal nu godkendes af EU-landene, hvorpå den skal bringes i EU-Tidende.

Efterfølgende skal alle kommissærerne optræde ved høringer i forskellige udvalg i EU-Parlamentet. Siden skal parlamentet stemme om godkendelsen af den samlede EU-Kommission.

Det er normalt, at nogle kandidater må udskiftes efter høringer i EU-Parlamentet.

