En tysk mand er onsdag blevet anholdt, mistænkt for at være spion for Rusland.

Det skriver flere tyske medier, herunder Die Welt.

Manden arbejder for det tyske forsvars forsyningstjeneste, og det er således også i den forbindelse, at det tyske politi mistænker ham for at spionere for russerne.

Mistanken kommer af, at manden, der nu er i politiets varetægt, flere gange skulle have henvendt sig til det russiske generalkonsulat i Bonn og ved den russiske ambassade i Berlin for at tilbyde sit samarbejde.

Her skulle manden ifølge politiet have videregivet fortrolige oplysninger fra sit arbejde i forsvaret til den russiske efterretningstjeneste.

Såfremt manden bliver kendt skyldig i spionage, kan han se frem til en hård straf. I hvert fald, hvis man kigger på tidligere domme i lignende sager.

I november blev en anden tysk reserveofficer nemlig idømt forvaringsstraf for i flere år at have spioneret for Rusland.