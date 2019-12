Tyske SPD har taget hul på en tre dage lang kongres, hvor regeringskoalitionen blandt andet skal diskuteres.

De tyske socialdemokrater, SPD, er klar til at give regeringskoalitionen med forbundskansler Angela Merkels konservative en chance.

Det siger partiets top fredag ved begyndelsen af en tre dage lang kongres.

SPD valgte lørdag i sidste uge en ny ledelse bestående af duoen Norbert Walter-Borjans og Saskia Esken. De har været kritiske over for koalitionen med Merkels konservative parti, CDU.

Ved partikongressen i Berlin ventes SPD at stemme om en række krav, som skal stilles til Merkels parti.

Det drejer sig blandt andet om en større indsats for at beskytte klimaet, en hævelse af minimumslønnen og investeringer i infrastruktur.

- Jeg var, og jeg er skeptisk omkring fremtiden for den her koalition. Men med de her tiltag giver vi koalitionen en realistisk chance for at fortsætte - hverken mere eller mindre, siger Saskia Esken.

/ritzau/