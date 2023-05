»Planen er galskab. Både miljømæssigt og økonomisk.«

Sådan siger Dirk Reinsberg, som er daglig leder i den tyske drikkevareforening, til Bild.

Bemærkningen falder som en opbakning til Tysklands ølproducenter, som er godt og grundigt rasende på EU og et nyt forslag om genbrugsemballage.

Forslaget vil, ifølge Holger Eichele, der er chef for de tyske ølbryggeriers forening, betyde, at der må tages milliarder af ølflasker ud af produktionen, fordi de skal omsmeltes og have samme logo og serienummer.

»Hvis EUs plan gennemføres, må vi omsmelte alle returflasker. Den her galskab må stoppes. 80 procent af øllene i Tyskland sælges allerede i flasker, som kan pantes. Vi opererer med det største og mest succesfulde pantsystem i Europa. Det vil være katastrofalt, hvis EU ødelægger det system,« siger han.

De tyske ølbryggeriers forening mener, at intentionerne bag EUs forslag er gode, men at de skal tilpasses den virkelighed, som findes ude i medlemslandene.

Herhjemme var bryggeriforeningen sidste år ude og lufte de samme kritiske tanker.

»Dette krav kan være fornuftigt i lande, hvor emballagerne ender i affaldet. Men via vores velfungerende pant- og retursystem i Danmark indsamler vi både genbrugsflasker og engangsemballager, og vi tager miljømæssigt allerede hånd om begge emballagetyper. Derfor giver det ikke mening at pålægge os genbrugskvoter,« sagde Bryggeriforeningens direktør, Nick Hækkerup.