Tysk politi skriver på Twitter, at adskillige er såret og "formentligt døde" i en bygning i byen Rot am See.

Tysk politi skriver på Twitter, at adskillige er såret og at der "formentligt også er døde" efter et skyderi i en bygning i den sydlige tyske by Rot am See i delstaten i Baden-Württemberg.

Det tyske nyhedsbureau dpa citerer unavngivne kilder for, at seks personer er blevet dræbt. Nyhedsmagasinet Focus Online skrev tidligere, at seks personer var dræbt. Magasinet skriver dog i en senere melding, at antallet af dødsofre var mindre.

Politiet skriver i et tweet, at gerningsmanden er pågrebet. Det er usikkert, om der er flere involverede. Den formodede gerningsmand skal have kendt ofrene for skyderiet.

Skyderiet foregik ifølge Focus i en bygning i Bahnhofstrasse i centrum af Rot am See.

En stor politioperation er sat i gang på stedet.

Ifølge foreløbige meldinger er der tale om et personligt opgør.

Politiet i nabobyen Aalen siger, at situationen er under kontrol, og at intet tyder på, at flere personer var involveret i skyderiet.

Rot am See ligger omkring 100 kilometer vest for Nürnberg. Den lille by har omkring 5000 indbyggere.

