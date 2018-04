Følg den dramatiske udvikling i Münster i LIVE-bloggen her på BT.



Det var en tysk mand født i 1969 med psykiske problemer, som lørdag påkørte restaurantgæster i den tyske by Münster.

Det erfarer tv-kanalen NDR og avisen Süddeutsche Zeitung, som skriver, at der tilsyneladende 'ikke er antydningen af terroristisk baggrund'.

Politiet venter lørdag aften på at skulle undersøge den formodede gerningsmands hjem.

Først skal hjemmet dog undersøges af teknikere, da man frygter, at der kan være sprængstof på stedet, skriver Süddeutsche Zeitung.

Det fremgik tidligere, at betjente allerede var i gang med disse undersøgelser, hvilket altså ikke er tilfældet.

Gerningsmanden påkørte mennesker foran Gäststatte Kiepenkerl lørdag mellem klokken 15 og 16. Tre mennesker blev dræbt, og 20 blev kvæstet. Seks af de kvæstede har livstruende skader.

Lørdag aften er en blodbank i Münster åbnet ekstraordinært for at hjælpe de mange tilskadekomne.

FAKTA: Det ved vi om påkørsel i Tyskland En varevogn er lørdag eftermiddag kørt ind i en menneskemængde på et centralt beliggende torv i den tyske by Münster, hvor flere personer ifølge politiet er dræbt. Her er et overblik over, hvad vi ved om episoden: * Mindst tre personer er dræbt som følge af påkørslen. * Omkring 20 personer er kvæstet i hændelsen, oplyser tysk politi. * En mistænkt, som kørte varevognen, er død. Han skød sig selv, oplyser myndighederne. * Svært bevæbnede betjente og brandmænd i stort antal er på stedet. * Lørdag aften er en blodbank i Münster åbnet ekstraordinært for at hjælpe de mange tilskadekomne. Her er et overblik over de oplysninger, der endnu er uvisse: * Seks af de 20 kvæstede er i kritisk tilstand. Det rapporterer avisen Bild, men politiet har ikke bekræftet oplysningen. * Der er ifølge de tyske myndigheder formentligt tale om et angreb. * Der er ingen antydning af terroristisk baggrund ved angreb i Münster. Det erfarer den tyske avis Süddeutsche Zeitung. Ifølge avisen er gerningsmanden tysker, født i 1969 og har haft psykiske problemer. Politiet er lørdag aften i gang med at undersøge den formodede gerningsmands hjem. * Myndighederne undersøger rygter om, at to personer kan være flygtet fra varevognen. * Der ligger angiveligt en taske i køretøjet, og den undersøges ifølge Bild af politiet, som har afspærret et større område. * Udenrigsministeriet ved endnu ikke, om der har været danskere til stede på pladsen. Kilder: dpa, Bild, Süddeutsche Zeitung /ritzau/

