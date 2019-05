Tag kalotten af.

Så klar er opfordringen til tyske jøder fra den tyske regerings antisemitisme-kommissær Felix Klein.



Han mener, at forholdene for tyske jøder har ændret sig mærkbart, og advarer derfor jøder mod at bære kalotten, der på hebraisk hedder ‘Kippa’, i det offentlige rum.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Baggrunden er, at antallet af forbrydelser mod jøder i Tyskland er steget med 10 pct. det seneste år.

I 2017 blev der anmeldt 1.504 såkaldte hadforbrydelser mod jøder, mens tallet i 2018 var steget til 1.646.

Berlin's borgmester Michael Mueller under 'Berlin bærer kippa dag' sidste år i april, hvor mere end 2.000 deltog som reaktion på, at Tyskland havde oplevet en række af antisemitiske angreb. Et år efter anbefaler den tyske antisemitisme-kommisær nu, at jøderne ikke bærer kippa i det offentlige rum. Foto: Tobias SCHWARZ

Også antallet af sager med regulær vold mod jøder er steget fra 37 anmeldte overfald i 2017 til 62 overfald året efter.

»Jeg er ked af at sige, at jeg ikke kan anbefale, at jøder bærer kippaen alle steder i Tyskland,« siger Felix Klein ifølge dpa.

Det er omkring et år siden, at han, som den første nogensinde, blev udnævnt til posten som antisemitisme-kommissær.



Dengang forklarede han i et interview med The Washington Post om behovet for at sætte særligt fokus på jødernes forhold:

»På grund af vores national socialistiske (nazistiske) fortid, har vi en særlig pligt til at være ekstremt opmærksomme på, at ting som dette ikke sker.«

Siden da er han kun blevet mere bekymret for jødernes forhold i Tyskland.

Han mener, at politi, lærere og advokater skal oplyses bedre om, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er, når man håndterer antisemitisme.

Ifølge Felix Klein bliver 90 pct. af de antisemitiske forbrydelser i Tyskland begået af højreekstremister, mens et langt mindre antal begås af muslimer.

Den tidligere tyske politiker Michael Friedman, der i dag er talkshow-vært, er en af de mest fremtrædende medlemmer af det jødiske samfund i Tyskland.

Kalot Den jødiske kalot kaldes på hebraisk kippa og på yiddish yarmulke.

Jøderne tildækker hovedet som et tegn på gudsfrygt, derfor kan en anden form for hat også benyttes.

Ortodokse jøder bærer altid kalot, udendørs ofte under en anden hat.

Andre jøder bærer kalot under bøn og ved besøg i synagogen. Kilde Religion.dk

Han kalder Kleins anbefaling til jøderne for en indrømmelse af, at regeringen har lidt en fiasko i forsøget på at beskytte jøderne.

»Jeg anbefaler, at alle tager disse udsagn meget alvorligt - hvor jøder ikke kan leve sikkert og frit, vil andre med tiden heller ikke kunne gøre det,« siger han til dpa.

Ifølge en undersøgelse, som CNN har foretaget blandt 7.000 europæere i syv forskellige lande (bl.a. Tyskland), mener en ud af tre, at jøderne har for stor indflydelse på politik rundt om i verden. Mens en ud af fire mener, at jøder har for stor indflydelse på krige og konflikter.



Mange af de adspurgte oplever, at antisemitismen stiger - f.eks. svarede 40 pct., at jøder var i risiko for at blive udsat for vold i deres lande.