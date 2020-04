Næsten 120.000 personer er smittede af coronavirus hos vores tyske naboer, og cirka 2.600 har mistet livet i den forbindelse.

Men skruer vi tiden tilbage til den 20. januar, var virussen ikke nået til Tyskland.

Eller rettere sagt: Det vidste man i hvert fald ikke på daværende tidspunkt.

For faktisk gik der på det tidspunkt en kvinde rundt i det sydlige Tyskland og var dén ene person, der som den første bar på smitten i det store land.

Det hele begyndte i virksomheden Webasto, der producerer varmeapperater til biler, og som ligger placeret i den sydlige by Stockdorf.

Her ligger virksomhedens hovedkontor, og i midten af januar var en kinesisk kvinde fra Webastos kontor i Shanghai på besøg.

Det skriver Reuters og TV 2.

Under sit ophold på det tyske hovedkontor fik den kinesiske kvinde det skidt med symptomer, der senere skulle blive beskrevet som klassiske tegn på coronavirus: Ømme muskler, pres på brystkasse, ubehag og massiv træthed.

Hun skød skylden på jetlag, men i dag ved de tyske forskere, at det var denne kvinde, der blev patient nul i landet, hvor nu mere end 100.000 mennesker er smittede.

Kvinden har nemlig forældre i kinesiske Wuhan, hvor coronavirussen brød ud, og de havde været på besøg hos hende i Shanghai, inden hun havde pakket kufferten og sat kursen mod Tyskland.

Under kvindens besøg i Webasto blev store dele af virksomheden smittet med virussen, og nu har forskerne kunne kortlægge store dele af smittekæden gennem interviews og digitale kalendere.

Først og fremmest fandt de ud af, at patient ét, den første smittede tyske statsborger, var en mand, der den 20. januar var til møde med den kinesiske kvinde i et lille mødelokale.

Den kinesiske kvinde havde også smittet patient to, tre og fire i Webasto, men det bliver især spændende, når vi kigger på patient fem.

Han blev nemlig smittet af patient fire, og det skete i virksomhedens kantine.

Patient fire følte sig nemlig ikke syg og spiste derfor som altid med sine kollegaer i kantinen den 22. januar, og på et tidspunkt bad en kollega ham række saltbøssen.

Og den kollega blev i det sekund til patient fem i Tyskland, har forskerne ifølge Reuters senere konkluderet.

Gennem saltbøssen røg smitten nemlig videre til kollegaen, og siden blev den altså spredt i hele virksomheden.

Historien fra Webasto er et eksempel på, hvor hurtigt smitten kan sprede sig, men den er også et eksempel på, hvordan man med en voldsom indsats og årvågenhed kan finde en smittekæde og stoppe den.

Den 27. januar blev den kinesiske kvinde nemlig testet positiv i Shanghai, og med det samme tog Webastos direktør kontakt til de tyske myndigheder og bragte dem den dårlige nyhed.

Herefter satte man et stort hold forskere af for at gennemtrevle virksomheden, og hurtigt fik man sporet sig ind på smittekæden i virksomheden.

Så hurtigt, at man fik den lokale smitte indæmmet og fik en essentiel viden i forhold til det arbejde med coronavirussen.

»Vi lærte, at vi omhyggeligt måtte spore smittekæderne for at afbryde dem,« siger den tyske læge Christian Wendtner til Reuters.

Netop Tyskland er blevet rost meget for dets arbejde med at teste, finde smittekæder og inddæmme coronavirussen.

De tyske forskeres studie mangler endnu at blive bedømt af andre forskere, før det bliver publiceret.