USA skal ikke blande sig i Nord Stream 2 og europæisk energipolitik, siger tysk udenrigsminister.

Tyskland tager klart afstand fra amerikansk lov, der vil pålægge amerikanske sanktioner over for selskaber, der arbejder på den russiske gasledning Nord Stream 2 til Tyskland.

Det er indblanding i et anliggende, der er rent europæisk.

Sådan lyder det fra Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas.

- Beslutninger om europæisk energipolitik tages i Europa, skriver han på Twitter.

Med støtte i USA's kongres om sanktioner kommer den endelige afgørelse til at ligge på præsident Donald Trumps skrivebord. Han har tidligere signaleret, at han vil godkende initiativet.

- Vi afviser udenlandsk indblanding og helt principielt ekstraterritoriale sanktioner, skriver Maas.

Nord Stream 2 er tæt på at være færdig, efter at Danmark for nylig har sagt god for, at rørledningen går gennem dansk farvand sydøst for Bornholm. Det er et projekt til 9,5 milliarder euro (knap 64 milliarder kroner)

Gasledningen skal supplere den første Nord Stream-gasledning, der i årevis har pumpet gas fra Rusland til Tyskland.

Den ny lov vil indebære, at USA's udenrigsministerium inden for 60 dage melder tilbage, hvilke selskaber og personer, der deltager i at bygge rørledningen. Ikke bare for Nord Stream 2, men også for TurkStream. Det er en anden gasledning, der løber fra Rusland til Tyrkiet.

Det er forsvarsudvalgene i Repræsentanternes Hus og Senatet, der tidligere på ugen med stort flertal støttede at straffe selskaber, der bidrager til at opføre Nord Stream 2.

Det skete i forbindelse med en aftale om bevillinger til USA's forsvar.

/ritzau/Reuters