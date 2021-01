- Rusland er bundet af internationale forpligtelser. Landet må beskytte borgerrettigheder, siger Heiko Maas.

Kreml-kritikeren Aleksej Navalnyj bør sættes på fod øjeblikkeligt, siger Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, mandag.

- Rusland er bundet i henhold til dets egen forfatning og i henhold til internationale forpligtelser over for retsstatslige principper og over for beskyttelse af borgerrettigheder, siger Maas i en erklæring.

- Disse principper må selvfølgelig respekteres og tages i anvendelse over for Aleksej Navalnyj også Han bør øjeblikkelig sættes på fri fod, tilføjer han.

Navalnyj blev anholdt, da han landede i Moskvas Sjeremetevo-lufthavn søndag. Den russiske oppositionsleder kom til Moskva fra Berlin. Det er første gang, at han er tilbage i sit hjemland, efter at have været udsat for et giftattentat i Rusland sidste år.

Maas siger, at det er fuldstændigt uforståeligt, at Navalnyj anholdes umiddelbart efter sin ankomst til Moskva.

Den tyske udenrigsminister fastslår, at Tyskland ligesom andre EU-lande forventer, at Rusland gør alt, hvad det kan for at få opklaret alle omstændigheder omkring giftangrebet på Navanlnyj, og at gerningsmændene stilles til ansvar.

Ruslands føderale fængselsmyndighed siger, at Navalnyj vil være tilbageholdt, indtil en domstol har taget stilling til hans sag.

De russiske myndigheder havde på forhånd advaret Navalnyj om, at han ville blive anholdt, når og hvis han vendte tilbage til Rusland. Det skyldes blandt andet, at han skulle have forbrudt sig mod betingelserne i en betinget dom for underslæb.

Han har hele tiden fastholdt sin uskyld i sagen og hævder, at den var politisk motiveret. Navalnyj blev syg om bord på et fly fra Sibirien til Moskva sidste sommer. Senere viste det sig, at han var blevet forgiftet med en nervegift, der blev udviklet under sovjetstyret.

Det russiske styre har hidtil afvist alle beskyldninger om at skulle stå bag attentatforsøget.

/ritzau/dpa