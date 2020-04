Normaliteten i turistbranchen vil kun gradvist vende tilbage, vurderer chef for tysk brancheorganisation.

Nedlukning i forbindelse med coronaudbruddet koster Tysklands turistindustri 24 milliarder euro (179 milliarder kroner) alene i marts og april.

Det viser beregninger fra den tyske turismeorganisation, DTV.

Organisationen beder nu den tyske stat komme de mindste aktører til undsætning hurtigst muligt.

Normaliteten vil formentlig kun gradvist vende tilbage, forventer DTV's direktør, Reinhard Meyer.

Dagsudflugter vil formentlig ikke være mulige igen før tidligst i sensommeren. Og til sommer vil det sandsynligvis være nødvendigt med strenge regler for at forhindre, at de tyske strande bliver overfyldt.

- Vi har brug for en stor portion disciplin, siger Meyer.

Han advarer samtidig feriegæster om, at hvis de ikke er forsigtige, når turismen langsomt genstarter, vil det bringe sektorens fremtid i fare.

Andre steder i EU er der ligeledes dyb bekymring for turistbranchen. Den står for over ti procent af EU-medlemslandenes totale bnp og 12 procent af arbejdspladser i EU.

Men nu risikerer en lang række virksomheder at gå konkurs, når restauranter og hoteller står tomme.

Nervøsiteten er størst i turistlandene i syd. I Grækenland udgør turismen 20 procent af landets bnp, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

- Vi har allerede mistet tre måneder. Nu håber vi at kunne komme i gang i det mindste i de fire sidste: juli til oktober, siger hotelejer Manolis Giannoulis på Kreta til nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/Reuters