Det var en tysk turist og en indisk rejseblogger med bopæl i Californien, der blev dræbt i et bandeskyderi onsdag i den berømte mexicanske ferieby Tulum.

Det har de lokale myndigheder slået fast.

Stedet, hvor de to turister blev dræbt, var området i Tulum kendt som Mini Quinta. Det er et sted, der er populært blandt turister med mange barer og restauranter.

Her blev de to dræbte fanget i krydsilden mellem to rivaliserende narkobander. Tre andre blev også ramt af skud, men overlevede.

Den dræbte tyske turist var en kvinde ved navn Jennifer Henzold, mens den dræbte indiske turist var en rejseblogger fra San Jose i Californien ved navn Anjali Ryot. Hun havde mere end 40.000 følgere på sociale medier.

De tre sårede er to tyske mænd og en hollandsk kvinde, oplyser statsadvokaten i delstaten Quintana Roo, hvor Tulum ligger, ifølge The Guardian.

Skyderiet har fået det tyske udenrigsministerium til at advare tyskere i Tulum og nærliggende Playa del Carmen om situationen.

Her lyder opfordringen, at man skal blive på sit hotel.

Området i Tulum, hvor to turister blev dræbt i krydsilden mellem to narkobander.

»Hvis du er i Tulum eller Playa del Carmen-området lige nu, så lad være med at forlade dit sikre hotel-område,« lyder det blandt andet.

Tulum, der ligger på Yucatan-halvøen, er blandt de mest berømte feriesteder i Mexico. Det er berømt for sine mayaruiner og tyrkisfarvede hav.

Men på det seneste er Tulum også blevet kendt for en rivalisering mellem narkobander.

Efter skudepisoden har en lokal bande kendt som Los Pelones, løst oversat til de 'barberede hoveder', været ude med en besked om, at skyderiet, hvor de to turister blev fanget i krydsilden, var en advarsel. »Det er tydeligt, at vi mener det alvorligt,« stod der på et skilt banden havde sat op i området. De mener desuden, at myndighederne skal makke ret, ellers vil flere skyderier som det i Mini Quinta finde sted.

De berømte mayaruiner ved Tulum.

Netop Mexico har i en årrække ligget i en benhård kamp mod narkobander.

Det har betydet, at mindst 300.000 har mistet livet siden 2006, hvor landet erklærede krig mod narkokartellerne.