En kun tiårig pige er fundet dræbt på et børnehjem i Wunsiedel, Bayern.

Det skriver Bild.

De mistænke i sagen er tre drenge på 11, 11 og 16 år.

Tirsdag morgen klokken 08.45 opdagede en ansat pigens lig. Der skulle ifølge mediet have været tegn på, at pigen havde været død i flere timer.

Bild skriver også, at kilder i politiet har fortalt dem, at der var tegn på seksualforbrydelser.

Som et led i efterforskningen og bevisindsamlingen samt for at beskytte de børn og unge, som bor på hjemmet, har politiet ventet et døgn med at gå ud med den tragiske nyhed.

B.T. følger sagen.