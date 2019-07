På et møde i den borgerlige EU-gruppe har Manfred Weber trukket sig.

Manfred Weber kom tilsyneladende aldrig i nærheden af ønskejobbet som formand for EU-Kommissionen. Og nu har han lagt drømmen bag sig.

Den tyske kristendemokrat, som i hvert fald officielt havde forbundskansler Angela Merkels støtte undervejs i processen, har trukket sig.

- Min rejse begyndte her i september, og den ender her, siger Weber på et møde tirsdag i EU-Parlamentets borgerlige gruppe, EPP, i Strasbourg, skriver talsmand Christian Hügel.

Weber blev officielt valgt som kandidat for den største gruppe i EU-Parlamentet med meget overbevisende opbakning i november i Helsinki, hvor han vandt over den tidligere finske statsminister Alexander Stubb.

Men trods støtten i den borgerlige EPP-gruppe har EU-landenes stats- og regeringschefer aldrig været varm på idéen om Weber i topjobbet.

Især den franske præsident, Emmanuel Macron, har åbenlyst givet udtryk for, at Weber ikke kunne blive en del af løsningen som kommissionsformand, når flere topjob i EU skulle besættes.

Weber har været set som en mulig formand for EU-Parlamentet. Men hidtil har tyskeren sagt, at det slet ikke var interessant for ham. Han ville være formand for EU-Kommissionen.

