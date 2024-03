Et russisk angreb på et Nato-land ikke udelukkes, siger Christoph Heusgen, som leder den årlige München-Sikkerhedskonference.

- Naturligvis er det muligt. Putin har trods alt gentagne gange sagt, at Sovjetunionens sammenbrud var den største katastrofe i det 20. århundrede, fordi det medførte, at så mange russere strandede uden for Ruslands grænser, siger han og tilføjer:

- Putin havde som mål at få genetableret et stor-Rusland inden for grænserne af det opløste Sovjetunionen - et globalt imperium, som han kunne regere som en zar, siger Heusgen til Bonn-avisen General Anzeiger.

- Hvis Putin ikke taber krigen i Ukraine, så må vi forholde os til, at han derefter kunne gå efter Moldova eller De Baltiske Republikker, siger han.

Heusgen var udenrigspolitisk rådgiver for den tidligere tyske forbundskansler Angela Merkel i årene 2007-2017. Han blev derefter udnævnt til tysk FN-ambassadør, hvorefter han overtog ledelsen af München-Sikkerhedskonferencen.

Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg, opfordrer samtidig Europa til at øge dets våbenproduktion for at kunne støtte Ukraine mere og forebygge faren for "årtier med konfrontation med Moskva".

Stoltenberg fremsatte udtalelserne til den tyske søndagsavis Welt am Sonntag forud for et forsvarsministermøde i den vestlige alliance i Bruxelles op til to-årsdagen for krigen mellem Rusland og Ukraine.

- Vi er nødt til at rekonsolidere os og udvide vores industrielle base hurtigere, så vi kan øge leverancerne til Ukraine og genopfylde vores egne lagre, siger Stoltenberg.

Udtalelserne kommer efter Ukraine har øget appeller om at få flere granater, mere ammunition og anden militærhjælp til krigen mod russerne.

/ritzau/dpa