Den tyske sygeplejerske Niels Högel tilstår i retssag, at han har dræbt 100 patienter.

Det skriver dpa ved retssagens begyndelse i den tyske by Oldenburg tirsdag.

På et spørgsmål fra den ledende dommer i sagen, om hvorvidt anklagerne mod ham var præcise, svarede Högel:

»Ja. Det, som jeg har tilstået, fandt sted.«

Den 41-årige har forklaret, at han ofte kunne finde på at sprøjte medicin ind i patienter, når han ikke havde noget at tage sig til på sine vagter. Også selv om det var farligt og nogle gange dødbringende.

Når der blev slået alarm, hastede personalet til patienten, og Högel forsøgte at redde livet for patienten, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

I anklageskriftet oplyses det, at han har dræbt 99 personer, men i weekenden rapporterede tv-stationen NDR, at Högel over for sin psykiater er kommet i tanke om endnu et drab.

Högel begyndte at arbejde på hospitalet i Oldenburg i 1999. Året efter begyndte han på sine forbrydelser.

På hospitalet blev det noteret, at der skete flere dødsfald, og der var flere krisesituationer, når Högel var på vagt. Der var ikke umiddelbart mistanke om, at det var hans skyld, men han fik ry for at være en person med en slags forbandelse eller uheld hvilende over sig.

Trods de stigende antal dødsfald blev der ikke åbnet nogen interne undersøgelser af forholdene.

I 2002 blev han tilskyndet til at søge væk, og ledelsen gav ham en god anbefaling, der var med til at sikre ham et job i nabokommunen Delmenhorst.

Her fortsatte han med at slå patienter ihjel.

I 2005 fik nogle af hans kolleger mistanke til ham og tilkaldte politiet.

Mistanken opstod, da en kvindelig kollega så, at han sprøjtede en overdosis medicin ind i en patient.

Opdateres...

/ritzau/dpa