Tysk politi efterforsker i øjeblikket en sag, hvor en sygeplejerske er mistænkt for at have forgiftet fem for tidligt fødte børn med morfin.

Forgiftningen skulle være sket, mens sygeplejersken var på vagt på universitetshospitalet i sydtyske Ulm, hvor børnene var indlagt.

Det skriver CNN, der uddyber, at børnene, der var mellem en dag og en måned gamle, da de den 20. december sidste år pludseligt fik brug for livreddende behandling.

Heldigvis trådte personalet på hospitalet i sydtyske Ulm til, og i dag har de spæde børn det efter omstændighederne godt.

»Takket være personalets hurtige reaktion kunne de fem liv reddes,« fortalte politiinspektør i Bernhard Weber tidligere torsdag.

Den mistænkte sygeplejerske blev anholdt onsdag og er siden blevet afhørt. Anholdelsen fandt sted, efter politiet havde ransaget personalet på hospitalets skabe.

I sygeplejerskens skab fandt man en sprøjte med modermælk, og retsmedicinske undersøgelser kunne påvise, at der også var spor af morfin i sprøjten.

Kvinden er endnu ikke blevet officielt sigtet, men når det sker, kan hun se frem til en sigtelse omhandlende fem tilfælde af forsøg på manddrab.

Ifølge Christof Lehr fra anklagemyndigheden i Ulm nægter den mistænkte kvinde sig skyldig. Han uddyber, at hun nu skal gennemgå en mentalundersøgelse.

Det var hospitalet selv, der anmeldte sagen til politiet. Fra hospitalets side lyder det, at man i første omgang mistænkte, at de spæde børn havde fået en infektion.

Men efter undersøgelser af urinprøver fra børnene kunne man konkludere, at børnene var blevet forgiftet. Den 17. januar blev politiet så kontaktet.

»Vi beklager, at det har kunnet finde sted, og vi undskylder oprigtigt over for forældrene og børnene,« lyder det i en officiel udtalelse fra University Hospital of Ulm.