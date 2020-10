Tyske ministre skal ikke i karantæne, selv om sundhedsminister Jens Spahn er smittet med coronavirus.

Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, er blevet testet positiv for coronavirus.

Det meddeler det tyske sundhedsministerium onsdag.

Den 40-årige Spahn har indtil videre kun forkølelseslignende symptomer, hedder det i meddelelsen.

Ministeren lader sig nu isolere.

Inden at Spahn fik at vide, at han var smittet, deltog han i et regeringsmøde onsdag.

Men de øvrige ministre behøver ikke at gå i karantæne, siger en regeringstalsmand. Han tilføjer, at der er strikse regler om håndhygiejne og om at bære mundbind og holde afstand til hinanden i regeringsbygningen.

- Det skal sikre, at selv om en person, der senere bliver testet positiv for corona, deltager, vil det ikke være nødvendigt at sende andre eller alle deltagere i karantæne, siger talsmanden ifølge Reuters.

Spahn er en central minister i Tysklands indsats mod coronaepidemien.

I lighed med andre lande i Europa har også Tyskland på det seneste oplevet en stigning i antallet af nye daglige smittetilfælde.

Lørdag blev der registreret 7830 nye tilfælde, hvilket er det hidtil højeste på et døgn. Det viser tal fra det tyske Robert Koch Institut.

