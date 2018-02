Deutsche Bank er tilfreds med at skulle betale halvanden milliard kroner i sag om rentemanipulation.

New York. Den tyske storbank Deutsche Bank har indvilget i at betale 240 millioner dollar i forlig i en sag om rentemanipulation.

Det fremgår af retsdokumenter i sagen.

Beløbet svarer til knap halvanden milliard danske kroner.

Forliget, der blandt andet blev indgået med den amerikanske by Baltimore og det anerkendte universitet Yale, mangler at blive godkendt af en dommer.

Deutsche Bank er tilfreds med beløbet på forliget, siger en talsmand for storbanken.

Deutsche Bank er beskyldt for at have samarbejdet med konkurrenter i forsøget på at manipulere rentesatser. Det gælder blandt andet den såkaldte Libor-rente, der er en rente for lån mellem banker.

Libor-renten har indflydelse på lån og andre finansprodukter, som bliver handlet på det internationale marked.

Både Barclays og Citibank har tidligere indgået forlig i samme sag for henholdsvis 120 og 130 millioner dollar.

I oktober indgik Deutsche Bank et separat forlig med 45 amerikanske delstater på 220 millioner dollar.

Banker over hele verden har været tvunget til at betale milliarder af dollar i søgsmål, der relaterer til Libor-sagen.

