Deutsche Bank får bøde på en milliard kroner for bånd til Danske Banks estiske afdeling og afdød milliardær.

Finanstilsynet i New York har givet Deutsche Bank en bøde på 150 millioner dollar på grund af fejl begået i bankens forbindelser til Jeffrey Epstein.

Den afdøde rigmand var anklaget for seksuelle forbrydelser mod mindreårige.

De problematiske bankaktiviteter, som den tyske storbank nu får en bøde for, tæller blandt andet betalinger til personer, der formodes at være involveret i Epsteins forbrydelser.

Det er første gang, at noget pengeinstitut får en bøde for sine bånd til Epstein. Det meddeler finanstilsynet i New York ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Deutsche Bank overvågede ikke aktiviteten hos kunder, som banken selv havde bedømt til at være høj risiko, siger Linda Lacewell ved finanstilsynet i New York.

- Særligt i sagen om Jeffrey Epstein, til trods for at banken kendte til Epsteins forfærdelige kriminelle historie, formåede banken ikke at opdage eller forhindre millioner af dollar i mistænkelige transaktioner, siger hun ifølge nyhedsbureauet dpa.

Den store bøde fra de amerikanske myndigheder gælder også problemer med Deutsche Banks relationer til Danske Banks afdeling i Estland.

Her formåede Deutsche Bank ikke at have et tilstrækkeligt godt tilsyn, lyder det fra finanstilsynet i New York.

Danske Banks filial i Estland blev brugt til hvidvask af op mod 1500 milliarder kroner, har Danske Banks egen undersøgelse tidligere vist.

Danske Bank blev gentagne gange advaret om mistænkelige kunder og alvorlige mangler i forebyggelsen af hvidvask i den estiske filial.

I en intern mail til medarbejderne skriver Deutsche Banks øverste direktør, Christian Sewing, tirsdag, at det var en "alvorlig fejl" at acceptere Epstein som kunde i 2013.

Banken erkender også at have begået fejl i kontrollen med, hvad der foregik i Danske Banks estiske afdeling og i en anden bank, FBME.

- Vi må alle hjælpe til for at sikre, at noget sådant ikke sker igen, skriver direktøren ifølge Reuters i sin mail tirsdag.

