Høje smitte- og dødstal har ifølge kilder fået Merkel til at arbejde på betydeligt skrappere coronatiltag.

Tyskland har fredag passeret to millioner bekræftede smittetilfælde under coronapandemien.

Samtidig nærmer antallet af tyske coronadødsfald sig 45.000.

Det viser data fra Robert Koch Instituttet (RKI), som er Tysklands svar på Statens Serum Institut. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Foruroligende høje smittetal og dødstal har sammen med den mere smitsomme britiske coronavariant fået den tyske forbundskansler, Angela Merkel, til torsdag at varsle betydeligt skrappere tiltag for at bremse coronasmitten.

Det sagde højtstående embedsmænd og kilder i regeringspartiet torsdag til Reuters og nyhedsbureauet AFP.

Et tiltag kan blandt andet være at bede tyskerne mindske antallet af sociale kontakter markant.

Merkel ønsker derfor at holde krisemøde med delstatslederne allerede i næste uge, oplyser kilderne. Mødet var ellers planlagt til 25. januar.

Tyskland, der har en befolkning på 83 millioner, var et af de lande i Europa, der kom bedst ud af den første bølge af coronapandemien i foråret.

Men i de seneste måneder har landet oplevet en markant stigning i antal nye smittetilfælde og døde.

Det seneste døgn er smittetallet steget med mere end 22.000, mens dødstallet steg med over 1100.

Hvis man ser på de daglige dødstal, har Tyskland i øjeblikket omkring 15 døde per million indbyggere. USA har til sammenligning 13, mens Danmark har omkring det halve af det.

/ritzau/