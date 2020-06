I den nordtyske by Gütersloh lukker skoler og børnehaver efter coronaudbrud på stort slagteri.

Mindst 657 slagteriarbejdere er blevet testet positive for coronavirus på et slagteri i det nordlige Tyskland. Det oplyser slagteriet.

Det har øjeblikkeligt ført til lukning af skoler i kommunen Gütersloh. Der er iværksat en undersøgelse af, hvorfor det er gået så galt, oplyser myndighederne.

7000 personer er sat i karantæne, efter konstateringen af de mange smittede på slagteriet Tönnies. Det er en af Tysklands største slagterivirksomheder.

Virksomheden oplyser, at den stoppede produktionen i udskæringshallen onsdag, og at resten af arbejdet på slagteriet vil blive udfaset.

De lokale myndigheder Gütersloh, hvor slagteriet ligger, siger, at de torsdag holder skoler og børnehaver lukket. Det er for at være på den sikre side.

Tyskland er sluppet forholdsvis vellykket gennem coronakrisen, og i sidste måned blev der udstedt skærpede regler for slagterier.

De 657 smittede på slagteriet i Gütersloh syd for Bremen skal ses i forhold til, at man onsdag for det øvrige Tyskland kunne melde om 345 smittede og 30 døde med coronavirus.

Den tyske forbundsregering er nået frem til, at forbuddet mod begivenheder med mange mennesker skal forlænges indtil mindst oktober måned.

Det oplyste forbundskansler Angela Merkel efter et møde med de 16 tyske delstater onsdag.

