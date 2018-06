På topmøde kan højst udvalgte lande enes om ordninger for tilstrømmende asylsøgere, siger tysk talskvinde.

København. Tyskland nedtoner forventningerne til, at et EU-topmøde i næste uge vil nå en løsning på migrantspørgsmålet.

Det siger en talskvinde for regeringen i Berlin.

Tilstrømningen af migranter har sat forbundskansler Angela Merkel under pres, efter at søsterpartiet CSU har stillet den tyske regering over for et ultimatum.

- EU-topmødet i næste uge vil ikke nå en løsning på det overordnede migrationsproblem, siger talskvinden.

Hun forudser i stedet, at der indgås "bilaterale, trilaterale og multilaterale aftaler". Altså at to eller flere lande enes om en løsning, de vil sætte i værk.

Hendes kommentar kommer, efter at Italiens nye regering, der består af det højrenationale parti Ligaen og protestpartiet Femstjernebevægelsen har besluttet, at den ikke længere vil tage imod migranter, der kommer sejlende over Middelhavet.

Flere lande i Østeuropa har meddelt, at de bliver væk fra et forberedende EU-møde søndag.

Merkels regering er kommet under stort pres, efter at den i 2015 tillod over en million asylsøgere at komme ind i landet. Det har nu udmøntet sig i en alvorlig regeringskrise.

Hendes indenrigsminister, Horst Seehofer, fra det bayerske søsterparti CSU, er på strammerfløjen.

Han har stillet forbundskansleren et ultimatum: Tyskland skal senest 1. juli have EU's accept til ved grænsen at kunne afvise asylsøgere, der allerede er registreret i et andet medlemsland.

Merkel repræsenterer det konservative CDU.

/ritzau/AFP