Tyske socialdemokrater accepterer, at tidligere efterretningschef bliver som rådgiver for indenrigsminister.

Berlin. Det tyske regeringsparti SPD er gået med til, at tidligere efterretningschef Hans-George Maassen bliver særlig rådgiver for indenrigsminister Horst Seehofer.

Det oplyser ministeren søndag ifølge nyhedsbureauet AP.

SPD har ønsket Maassens hoved på et fad, fordi partiet mener, at Hans-George Maassen har underspillet alvoren ved vold mod migranter, efter han blev beskyldt for at være for eftergivende over for højreekstremister.

Han blev fyret og siden forfremmet til en chefstilling i indenrigsministeriet.

Maassen var inden sin fyring chef for Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), der er den indenlandske efterretningstjeneste i Tyskland.

Han kom i centrum, da han rejste tvivl om, at højreorienterede og neonazister skulle have angrebet indvandrere i byen Chemnitz i slutningen af august.

SPD har raset over ansættelsen, men ifølge indenrigsministeren er parterne søndag blevet enig om, at det er sådan, det bliver.

Hans-George Maassen skal rådgive indenrigsministeren om "europæiske og internationale affærer".

