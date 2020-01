Maas: Kampen mod antisemitisme er en prioritet, når Tyskland overtager EU-formandskabet i juli.

Tysklands regering advarer om jødisk udvandring i massivt omfang fra landet, hvis had mod befolkningsgruppen varer ved.

I et indlæg i nyhedsmagasiner Der Spiegel advarer den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, om, at det er nødvendigt med hurtig handling for at imødegå antisemitisme.

- Fornærmelser af jøder og angreb på jøder er blevet dagligdags forekommende, skriver Maas og tilføjer:

- Næsten én ud af to jøder i Tyskland har overvejet at forlade landet.

Opgør med antisemitisme og Holocaust har præget Tyskland i hele efterkrigstiden.

Men i forbindelse med 75-årsdagen for befrielsen af koncentrationslejren Auschwitz i det tyskbesatte Polen advarer Maas om, at jøderne kan forlade Tyskland "i et massivt omfang", hvis der ikke slås ned på den tiltagende antisemitisme.

- Kampen mod antisemitisme vil være en prioritet, når Tyskland overtager det roterende EU-formandskab i juli og formandskabet for Europarådet i november, fastslår han.

Udenrigsministeren bebuder at give et beløb på 500.000 euro til Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE). Pengene skal gå til uddannelse og oplysning af unge - blandt andet skolerejser.

Samtidig vil Tyskland arbejde for lovstramninger, så der kommer hårdere straffe for at benægte Holocaust, hvilket i dag er ulovligt i Tyskland og over en halv snes andre lande i EU.

Tysklands præsident advarede også om antisemitismen i Europa og hans eget land, da han var i Jerusalem torsdag sammen med en række stats- og regeringschefer for at markere årsdagen for befrielsen af Auschwitz.

- Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at vi tyskere har lært af historien en gang for alle. Men det er jeg ikke i stand til at sige, lyder det fra Frank-Walter Steinmeier.

Han henviste til, hvordan en højreorienteret terrorist i efteråret dræbte to personer og kun blev hindret i at begå en massakre i en synagoge i byen Halle, fordi en tyk og låst trædør holdt ham ude.

Den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, har for nylig udtalt, at "mindst 12.000 personer på den yderste højrefløj i Tyskland menes at være potentielt voldelige".

