Politichefen i Hessen trækker sig efter mistanke om, at der i styrken er kontakt til den yderste højrefløj.

Politichef Udo Münch har tirsdag ladet sig pensionere før tid fra sit job i den tyske delstat Hessen.

Det sker, efter at det er kommet frem, at politiets computere er blevet brugt til at foretage uautoriserede søgninger efter oplysninger om to personer. Den ene er en politiker på venstrefløjen.

Denne politiker har siden modtaget breve og e-mails med trusler.

Beskederne var underskrevet "NSU 2.0". Det menes at stå for Nationalsocialistisk Undergrund, en nynazistisk celle som begik en række drab for nogle år siden.

Højreekstremisme var førhen mest et problem i de tidligere østtyske delstater.

Men sidste år blev Hessen rystet af drabet på CDU-politikeren Walter Lübcke. Det var en nynazist, der dræbte ham - ifølge anklageren fordi Lübcke var fortaler for en mere åben indvandringspolitik.

Det var også i Hessen, nærmere betegnet i byen Hanau, at en mand skød og dræbte ni mennesker med udenlandsk oprindelse i februar i år.

Det er ikke kun i Hessen, at der er fokus på mulige forbindelser fra de tyske sikkerhedsstyrker til nynazistiske kredse.

I sidste måned beordrede Tysklands forsvarsminister elitestyrken KSK delvist opløst på grund af forbindelse til den yderste højrefløj.

En militær efterretningstjeneste har sagt, at omkring 600 soldater i den tyske hær mistænkes for at have forbindelse til grupper på den yderste højrefløj. Omkring 20 af dem er en del af elitestyrken.

/ritzau/AFP