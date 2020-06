Britiske Madeleine McCann forsvandt i Portugal i 2007. Nu er en 43-årig tysk indsat udpeget som drabsmistænkt.

En tysk mand er drabsmistænkt i sagen om den forsvundne Madeleine McCann.

Den 43-årige tyske mand er dømt for flere seksuelle lovovertrædelser og afsoner for tiden en lang fængselsstraf.

Det oplyser det føderale politi i den tyske by Wiesbaden onsdag.

Den britiske pige Madeleine McCann forsvandt fra sin families ferielejlighed i den portugisiske landsby Praia da Luz i maj 2007, mens hendes forældre spiste middag på en nærliggende restaurant.

Madeleine McCann var på det tidspunkt tre år gammel.

Sagen har skabt internationale overskifter, og på et tidspunkt udpegede portugisisk politi Madeleine McCanns forældre som mistænkte.

Den nuværende mistænkte, den 43-årige tyske mand, har afsonet adskillige fængselsstraffe for sexmisbrug af børn.

Derudover boede han med regelmæssige intervaller i den portugisiske Algarve-region mellem 1995 og 2007. Blandt andet boede han i et hus, der lå mellem Lagos og Praia de Luz i en årrække.

- Baseret på den information, vi har til rådighed, havde han flere løse job i Lagos-området i løbet af denne periode (hvor Madeleine McCann forsvandt, red.), herunder et job i catering, oplyser tysk politi.

Politiet tilføjer, at der er oplysninger, der peger på, at manden begik strafbare handlinger, såsom indbrud i ferielejligheder, for at tjene penge.

Portugisisk politi henlagde sagen om Madeleine McCann i 2008, men efterforskningen blev genoptaget i oktober 2013 som følge af nye spor i sagen.

Britisk politi, der også har været involveret i sagen, har onsdag anmodet om flere oplysninger om den mistænkte fra tysk politi.

/ritzau/dpa